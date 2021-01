Noticia Goal: Pellistri, de seguido por el Madrid a decidir entre Brujas y Alavés

El Manchester United y el joven uruguayo han acordado que se marche cedido para tener minutos y volver en verano. El club belga, la opción más clara.

Facundo Pellistri (19 años) va a salir del en calidad de cedido en este mercado de invierno, según ha podido saber Goal. El club inglés y el joven atacante, que llegó desde Peñarol a Old Trafford en octubre por 8,75 millones de euros, están de acuerdo en que se marche a préstamo para disfrutar de los minutos que no ha encontrado de momento con Solskjaer. El Brujas es el mejor colocado para hacerse con sus servicios por lo que resta de temporada, con el como la otra gran posibilidad. Desde Vitoria van justos de tiempo, pues aún no le han detallado su proyecto al jugador, que sin embargo siempre ha querido probarse en , lo que puede resultar decisivo.

"Sí, ha habido conversaciones y bastantes clubes interesados ​​en que Facundo salga cedido y quizá accederemos a que se marche así ahora que ha tenido algunos partidos en el filial y queremos que tenga regularidad a nivel profesional" - Solskjaer, hoy en rueda de prensa.

Pellistri tomará la decisión definitiva hoy. Aunque han mostrado su interés más clubes, algunos desde España, Pellistri va a elegir entre el Alavés y el Brujas. En el Manchester United prefieren esta segunda vía, que a estas horas es la que más seduce al futbolista. El Brujas le ha explicado que necesita ya un extremo para la banda derecha, le viene llamando varias veces al día y le ha prometido protagonismo desde su aterrizaje en unos meses que se prevén excitantes: destacados líderes ligueros, a 11 puntos del segundo, los de Philippe Clement optan al doblete Liga-Copa y se cruzarán con el Dinamo de Kiev en los dieciseisavos de final de la , después de ser terceros en la fase de grupos de la Champions.

El Manchester United, que seguía a Pellistri desde 2017, confía mucho en su potencial

Titular en ocho partidos con el segundo equipo del United, Pellistri ha impresionado en estos meses a su entrenador, Neil Wood, con tres goles y una asistencia. El contexto en la primera plantilla ha complicado mucho sus opciones de ir participando con los mayores, con los que entrena regularmente y ha sido convocado para los duelos de Champions frente al en y al Basaksehir en casa. El refuerzo de Amad Diallo dificultaba ahora la progresión de Facu, que iba a debutar en contra el pero lo impidió su positivo en coronavirus.

En Mánchester, Solskjaer incluido, tienen un alto concepto de la perla uruguaya, monitoreado en 2020 aunque sin ofertas de por medio por el Real Madrid a través de Juni Calafat. Por ello quieren que se foguee para regresar a partir de junio, pues hay muchas esperanzas en una carrera en la que se ha invertido un gran mimo. De hecho, el charrúa entró en el radar del United en septiembre de 2017, cuando llamó la atención del ojeador mancuniano en y le siguió hasta su debut, en agosto de 2019, con los profesionales de Peñarol.