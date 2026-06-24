Noticia bomba: el Atlético venderá a Álvarez al Real Madrid

El periodista español Josep Pedrol ha sorprendido al revelar detalles sobre el futuro de Julián Álvarez.

Pedrol mostró un mensaje filtrado desde el Real Madrid que confirma la confianza del club en cerrar uno de los fichajes más polémicos del fútbol español.

En declaraciones difundidas por la cuenta oficial de «El Chiringuito» en X, Pedrol afirmó que fuentes internas del Real Madrid le habían dicho: «El Atlético de Madrid nos venderá a Julián Álvarez».

Estas declaraciones llegan cuando el Barcelona parecía favorito para fichar al delantero, tras rumores sobre su deseo de jugar en el club catalán, incluso con la amenaza de denunciar al Barça ante la FIFA por negociar cuando aún tenía contrato con el Atlético.

Sorprende más aún que el Atlético ya haya rechazado una oferta blanca de 150 millones, pues se aferra a una cláusula de 500 millones.

La situación de Álvarez se ha vuelto una de las más calientes del mercado.

La pregunta que ahora ocupa a toda España es: ¿conseguirá el Barcelona hacerse con el jugador que muchos consideran el heredero ideal de su línea de ataque, o es que el Real Madrid cuenta ya con datos ocultos que decidirán el traspaso?

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