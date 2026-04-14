Noa Vahle critica a dos jugadores holandeses: «Es que simplemente te cagas de miedo»

La periodista Noa Vahle criticó en HNM De Podcast a los jóvenes del AZ Elijah Dijkstra y Ro-Zangelo Daal por llegar tarde al partido contra el Shakhtar Donetsk.

«Quiero quejarme de esos chicos del AZ que llegaron tarde, Elijah Dijkstra y Ro-Zangelo Daal», afirma Vahle en el podcast que conduce junto a Hélène Hendriks y Merel Ek.

«Si te quedas atrapado en un atasco de camino al club, puede pasar que llegues tarde. Pero estos dos chicos llegaron tarde el día antes del partido, en Cracovia. Están juntos en un hotel y llegan tarde».

«El entrenador Leeroy Echteld les echó una bronca. No puede ser, no se puede volver a hacer. Y luego, el día del partido, también llegan tarde a una reunión. ¿Tan difícil puede ser?», se pregunta en voz alta la crítica Vahle.

Ambos acabaron en el banquillo y el AZ perdió 3-0. «La vuelta en Alkmaar será muy dura», pronostica. Vahle destaca el contraste entre esos jóvenes y los jugadores del Shakhtar, que afrontan circunstancias muy distintas. «En qué mundo viven esos chicos del Shakhtar...»

“Esos chicos hacen eso, pero Daal y Dijkstra no pueden llegar a tiempo a su hotel de cinco estrellas antes de un partido así. Entonces, en mi opinión, simplemente te da igual. No te tomas en serio a tu equipo, en realidad no te tomas en serio a nadie”, afirma Vahle. “Realmente no lo entiendo. ¿Tan difícil puede ser?”

El domingo pasado, ambos volvieron a destacar: Dijkstra, de 19 años, brilló ante el sc Heerenveen (3-0) y entró en el Equipo de la Semana de VZ.