Noa Lang responde con dureza a Ronald de Boer en Instagram

Noa Lang ha reaccionado a través de Instagram a las duras críticas de Ronald de Boer. El exinternacional puso la semana pasada en duda la personalidad del extremo de 27 años del Napoli.

Lang está siendo relacionado con insistencia con un posible traspaso al Ajax. De Boer reaccionó a ello la semana pasada tras el partido de la fase previa de la Conference League ante el Shelbourne (victoria por 3-1) en Ziggo Sport. «Me encanta Lang como futbolista, pero no como personalidad. No sé si Ajax haría bien en ficharlo».

Ahora Lang ha respondido: «Hablar tonterías usando mi nombre para ganar algo de atención, parte 764886», escribe el atacante bajo un vídeo de Ziggo Sport en el que De Boer opina sobre él.

Por eso, según De Boer, Ajax debería pensárselo bien ante una posible llegada de Lang. «Como jugador sí, pero como personalidad no sé si debes tenerlo en el grupo», continuó el excentrocampista en su análisis.

Además, De Boer también puso en duda la trayectoria reciente de Lang. «Si Lang hubiera sido tan bueno, se habría quedado en el Napoli y en el Galatasaray. Algo falla en ese chico».

También en lo que respecta al trato con Lang dentro de una plantilla, De Boer tiene sus dudas. «Como entrenador, a menudo tienes con él un pequeño quebradero de cabeza. Eso se lo oyes decir a todo el mundo. Muchas veces también está ocupado con otras cosas, como hacer música», afirmó De Boer, quien volvió a recalcar que sí es fan de Lang como futbolista.

Más tarde, De Boer matizó en cierta medida sus declaraciones y subrayó que se trata de una sensación personal. «Espero que demuestre lo contrario si de verdad viene. Seré el primero en admitir que estoy equivocado. Hemos destrozado a bastantes jugadores que luego lo han hecho de maravilla y hemos ensalzado a muchos otros que después no rindieron nada. Todo el mundo se equivoca alguna vez».

Lang es considerado en el Ajax como el principal candidato para sustituir a Mika Godts cuando el belga se marche realmente al Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano informó el lunes de que, por ahora, el conjunto de Ámsterdam no ha presentado ninguna oferta por Lang.







