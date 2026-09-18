Patrick Vieira, el nuevo seleccionador de Senegal, zanjó la polémica sobre la ausencia de la estrella Sadio Mané de su primera convocatoria, al asegurar que la exclusión del delantero del Al Nassr saudí se debió a un problema físico, y no a una decisión relacionada con su futuro internacional.

Vieira sorprendió a todos al anunciar su primera lista con Senegal de cara a los partidos ante Mozambique y Etiopía en el arranque de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, sin el nombre de Mané.

Vieira explicó, en la rueda de prensa de su presentación ante los medios tras su nombramiento oficial este viernes, según recogió el portal senegalés "Seneweb", que se comunicó directamente con Mané antes de anunciar la lista, señalando que el jugador podría regresar a las filas de los Leones de la Teranga durante el próximo parón internacional.

El técnico francés dijo: "Hablé con Sadio por teléfono, y sufre un problema físico, por eso no estará con nosotros en esta concentración, pero probablemente estará presente en la próxima".

Vieira: mi elección por Senegal fue por el corazón

Vieira abordó también los aspectos económicos ligados a hacerse cargo de la dirección de la selección senegalesa, y aseguró que el dinero no fue el factor que decidió su aceptación del cargo.

Dijo: "Mi elección fue una decisión que nació del corazón, y no por dinero".

El técnico francés reveló que no dudó mucho en aceptar la oferta de la Federación Senegalesa, después de celebrar su primera reunión con el presidente de la federación, y explicó que el primer diálogo fue suficiente para convencerlo de emprender la experiencia.

Y añadió: "Desde el primer encuentro que tuve con el presidente de la federación, acepté de inmediato afrontar este desafío".

Una generación excepcional detrás de la decisión de Vieira

Vieira afirmó que la existencia de una generación destacada de jugadores senegaleses, junto a su deseo de transmitir las experiencias que adquirió al más alto nivel, fue uno de los principales motivos que lo animaron a aceptar la misión.

Dijo: "Había una generación excepcional de jugadores en camino de emerger, y tenía ante mí una oportunidad real de poner mi experiencia al más alto nivel a su servicio".

El técnico francés prosiguió afirmando que su objetivo principal consiste en aprovechar su experiencia en beneficio de la selección senegalesa, y trabajar en colaboración con la federación para construir un nuevo proyecto con los Leones de la Teranga.

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