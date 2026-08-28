En el minuto 36, el internacional en 44 ocasiones no pudo blocar un centro al área. En su lugar, dejó caer el balón directamente a los pies de Winsley Boteli, del Sion, que empujó sin problemas a puerta vacía para el momentáneo 2-1 del gran club suizo. Con ello, el Sion recortó provisionalmente a un gol su desventaja, después de que el Ajax se hubiera impuesto por 4-2 en la ida.

Sin embargo, el error de ter Stegen apenas influyó en el desenlace del partido de vuelta. Después, el Ajax subió el ritmo y también ganó el segundo duelo por 5-3. De este modo, el histórico club neerlandés se impuso con un global de 9-5. Julian Brandt, que ya había marcado en la ida, fue sustituido a los 60 minutos y se quedó sin ver puerta en la vuelta.

Ter Stegen falla y recibe críticas: "No pareció muy seguro"

Ter Stegen no pudo librarse de las críticas pese a la clasificación. "Ter Stegen no pareció muy seguro", valoró Voetbal International tras el partido.

Después de que el FC Barcelona prescindiera de él y de que además se viera perseguido por una grave plaga de lesiones, los catalanes lo cedieron al Ajax por una temporada. En el histórico club neerlandés, ter Stegen es el número uno bajo palos.

Ya en la temporada anterior, el guardameta había sido cedido al Girona FC durante media temporada. Allí, sin embargo, apenas disputó dos partidos oficiales debido a una lesión. El contrato de ter Stegen con el FC Barcelona se extiende hasta 2028.