El francés Kylian Mbappé está siendo objeto de un intenso escrutinio desde hace varios días, pues mientras concede numerosas entrevistas para explicar por qué merece ganar el Balón de Oro este año, la estrella del Real Madrid atrae a más críticos que están convencidos de que no merece el galardón individual.

Mbappé figura en la lista de los treinta candidatos a ganar el Balón de Oro, en la gala prevista para celebrarse en la capital británica, Londres, el próximo 26 de octubre.

Entre esos detractores estaba el rapero francés Booba, que criticó la arrogancia del delantero del Real Madrid, señalando que aún podría ganar el Balón de Oro por una extraña razón.

Booba dijo en un vídeo a través de su cuenta de Instagram: «Por otro lado, chicos, no os sorprendáis si Kiki gana el Balón de Oro. Teniendo en cuenta su arrogancia y su confianza en sí mismo, teniendo en cuenta la corrupción, y teniendo en cuenta la situación de la FIFA y del mundo».

Y añadió, según recogió el sitio francés «Foot Mercato»: «Existe la posibilidad de que el premio esté amañado. Podría ser un fraude total, amigo mío, solo para vender camisetas. Porque en este mundo, él corta el limón. Así que digo, tened cuidado. ¡Nadie lo sabe!».

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