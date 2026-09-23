No lo consiguió con el Liverpool: Salah logra un hito sin precedentes en su carrera

La prensa turca continúa elogiando el brillante rendimiento de la estrella egipcia Mohamed Salah con el Trabzonspor, tras el hat-trick con el que lideró al equipo hacia la victoria por 4-0 sobre el Galatasaray en la sexta jornada de la liga turca, antes del inicio del parón internacional.

Salah elevó su cuenta a 7 goles en 6 jornadas, colocándose como máximo goleador de la competición, una cifra que ningún jugador había logrado en la historia del Trabzonspor salvo la exestrella Burak Yilmaz en la temporada 2017-18.

El diario turco hurriyet afirmó que Mohamed Salah participó en 9 goles en sus primeras 6 jornadas en la liga turca: 7 goles y dos asistencias, firmando así el mejor arranque de su trayectoria profesional en Europa.





Salah comenzó su carrera en Europa con el Basilea en la temporada 2012-2013, y posteriormente jugó con el Chelsea, la Fiorentina, la Roma y el Liverpool, antes de su etapa en el Trabzonspor.

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El diario señaló: "Mientras que la estrella egipcia había ofrecido grandes contribuciones goleadoras en sus primeros seis partidos de liga con distintos clubes, su etapa con el Trabzonspor ha representado la cúspide de su brillantez en este aspecto".

Y añadió: "Mohamed Salah logró un éxito rotundo en la carrera por el título de máximo goleador de la Premier League, donde la estrella egipcia se proclamó máximo goleador de la liga en cuatro ocasiones. Encabezó la lista de goleadores de la Premier League con 32 goles en la temporada 2017-2018, 22 goles en la temporada 2018-2019, 23 goles en la temporada 2021-2022 y 29 goles en la temporada 2024-2025".