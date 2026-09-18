El brasileño Raphinha, capitán del Barcelona, cargó contra la postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez, expresando su incomprensión ante la decisión del club respecto al delantero argentino, en medio de los rumores sobre el deseo del jugador de marcharse durante el último periodo.

Raphinha declaró en unas manifestaciones a la emisora "RAC1": "No entiendo lo que ha hecho el Atlético; porque si un jugador no está cómodo en un lugar, y hablo por mí mismo, es difícil que las cosas vayan bien", añadiendo: "Él dejó claro su deseo de marcharse".

Las declaraciones de Raphinha llegan en medio de su fuerte arranque con el Barcelona esta temporada, después de haber marcado 9 goles en LaLiga y dos goles en la Liga de Campeones de Europa, asegurando que no se sorprendió por este nivel; porque esperaba un buen comienzo tras el trabajo que realizó durante el último periodo.

La estrella brasileña reveló que jugar como delantero puro fue una experiencia nueva para él, explicando que no había jugado con esta regularidad en la posición de número 9 anteriormente, pero que se adaptó rápidamente a las exigencias del entrenador Hansi Flick, afirmando su disposición a jugar en cualquier posición que sirva al equipo.

Raphinha habló también de sus números, que superaron a los de Lionel Messi al inicio de la temporada, describiendo la situación como "una locura", pero recalcó que Messi sigue siendo "el mejor jugador de la historia", considerando que él vive actualmente "la cima de su carrera profesional".

Asimismo, Raphinha elogió el papel que desempeñó Hansi Flick en el cambio de su situación dentro del Barcelona, señalando que el entrenador alemán contribuyó en gran medida a su transformación y a la evolución que ha experimentado su nivel desde la temporada pasada.

Al hablar del Balón de Oro, Raphinha dirigió su apoyo de forma clara a su compañero Lamine Yamal, asegurando que sus números, sus títulos y su nivel con el Barcelona y la selección española lo convierten, desde su punto de vista, en el más merecedor del premio.

Y dijo: "Si el premio es justo, debe ir a Lamine", añadiendo: «¿Mbappé? El Balón de Oro es para Lamine".

El capitán del Barcelona considera que el equipo tiene lo suficiente para competir por los títulos esta temporada, afirmando que ganar la Liga de Campeones de Europa y el título de LaLiga sería "lo mejor" que podría lograr con el club, si el equipo mantiene el nivel actual.