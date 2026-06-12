Nijstad elige entre el FC Twente y el PSV

Ruud Nijstad renueva con el FC Twente hasta 2029. El joven defensa, pretendido por el PSV, firmó su nuevo contrato este viernes.

El director técnico, Erik ten Hag, celebra la continuidad de este «defensa de gran talento»: «Había mucho interés de grandes clubes europeos, así que nos alegra que Ruud haya decidido renovar. Se siente como en casa, los aficionados están orgullosos de él y tiene un fuerte vínculo con la región».

Para Ten Hag, Nijstad es clave en los planes de la próxima temporada: «Es maravilloso ver a un jugador de la cantera crecer así. Ojalá sirva de ejemplo a otros talentos. Ruud encarna la identidad del FC Twente: dar a los jóvenes la oportunidad de rendir al más alto nivel, en Holanda y en Europa».

«En los últimos seis meses he vivido mucho y he aprendido mucho en el FC Twente. No siento que haya agotado mi potencial aquí. Tuve varias opciones y las valoré bien. Tras valorar todo, lo mejor para mí era quedarme en mi entorno», explica Nijstad al rechazar las ofertas del PSV.

El joven defensa añade: «Como futbolista, aún puedo dar un paso adelante en el FC Twente y creo que este es el mejor entorno para seguir aprendiendo. Tengo muchas ganas de jugar los partidos europeos la próxima temporada, algo que aún no he vivido».

Según el periodista Mounir Boualin, Twente y el jugador ya negociaban la renovación desde hacía semanas. Aunque se habló de un contrato hasta 2030, finalmente será hasta mediados de 2029.

El jueves el PSV ofreció entre 5 y 6 millones de euros, pero no bastó. El Eintracht de Fráncfort, como el campeón de Eindhoven, se queda sin fichaje.