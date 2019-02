Nicolás Castillo: "Soy una pieza más en el América"

El chileno mostró su alegría tras convertirle un doblete a Lobos BUAP. Eso sí, se confesó autocrítico tras el error que pudo significar su Hat-trick.

A pesar de no haberse mostrado cómodo en su segundo partido como titular con el América, Nicolás Castillo logró destaparse y hacerse presente en el marcador ante Lobos BUAP y así estrenarse como goleador del conjunto azulcrema con un doblete.

Tras perderse una oportunidad clara al inicio de la segunda parte, el formado en Universidad Católica siguió intentando para finiquitar con dos conquistas cuando el encuentro expiraba. El pasado 2 de mayo, el chileno había anotado su última diana en suelo mexicano y fue precisamente a las Águilas en los cuartos de final del Clausura 2018. En ese entonces defendía a los Pumas.

Pasaron ocho meses para que el ex Benfica volviera a festejar, por lo mismo, manifestó su alegría al término del compromiso. "Voy de a poco, venía de casi seis meses de casi no tener actividad. Me ha costado mucho y he tenido un mes bastante difícil, pero teniendo y sumando minutos me voy soltando más. La confianza del cuerpo técnico me ha ayudado bastante y seguir aportando al equipo", dijo a la prensa.

EL PRIMER DOBLETE DE NICOLÁS CASTILLO CON EL AMÉRICA

Respecto a sus conquistas, el delantero indicó que "soy una pieza más en el América. En esta ocasión me tocó a mí, pero seguramente otros duelos será otro el que haga los goles", subrayó. Eso sí, reconoció que pudo haber sido su primer Hat-trick en la escuadra de Miguel Herrera y aceptó su error. "Fallé un gol cantado y no me lo voy a sacar de la cabeza, luego salió el primero. La gente puede manifestarse y ni yo me hubiera perdonado por fallar ese gol, pero por fin pude anotar y darle una alegría a la gente".

Finalmente, agradeció el respaldo de su técnico quien argumentó sobre el valor nacional que "trajimos a un gran jugador y afortunadamente superó la instancia cuando la gente comienza a gritar. Terminó siendo importante".

"Tanto él, como el grupito me han acogido muy bien y dado la confianza. Tengo que responder en cancha y haciendo goles", cerró.

El artículo sigue a continuación

Pero ese no fue el único elogio que recibió el oriundo de Renca. El volante central Guido Rodríguez también tuvo palabras para el doblete de Castillo. "Es un goleador al que le fue bien acá. Que haya vuelto al gol es importante para él y para el equipo", expresó el ex volante de River Plate.

El siguiente desafío del América será por Copa MX, este miércoles, cuando su escuadra se mida al Pachuca por los octavos de final del certamen.