Neymar (34) anuncia su retirada de inmediato: «Se acabó»

Neymar anunció su retirada de la selección tras la eliminación de Brasil en el Mundial. El delantero del Santos, de 34 años, no evitó la derrota 1-2 ante Noruega en octavos y confirmó el fin de su carrera internacional. Marcó de penalti en el descuento, su último toque con la Canarinha.

Tras el pitido final, un emocionado Neymar confirmó que su sueño de ser campeón del mundo con Brasil ha terminado.

«Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Aquí empecé y aquí termino», declaró al recordar su debut en 2010 en el mismo MetLife Stadium.

Tras sus palabras, Neymar rompió a llorar mientras sus compañeros lo consolaban. La eliminación ante Noruega marcó el doloroso final de su cuarto y último Mundial.

Para Brasil es el peor resultado desde 1990; el país más laureado, con cinco Copas, no gana desde 2002.

Además, Neymar igualó a Thiago Silva como el segundo brasileño en jugar cuatro Mundiales sin ganar uno.

Neymar cierra su carrera internacional con 130 partidos, 80 goles y 58 asistencias. Solo ganó la Copa de las Confederaciones 2013 y el oro olímpico de 2016.