Neves sigue brillando: Savic marca el segundo gol del Al Hilal ante el Al Gharafa

El Al Hilal marcó su segundo gol en la portería de su invitado, el Al Gharafa catarí, en el encuentro que los enfrenta en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El gol llegó en el minuto 73 a través de Sergej Milinkovic-Savic, con un potente cabezazo, aprovechando un excelente centro de su compañero Rúben Neves.

Neves había marcado el primer gol en el minuto 45+3 de penalti.

Cabe recordar que el minuto 32 fue testigo de un enfrentamiento entre Crysencio Summerville, jugador del Al Hilal, e Ismaël Bennacer, que disputaba su primer partido con la camiseta del Al Gharafa.

El asunto derivó en fuertes enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos, y el árbitro sacó la tarjeta roja a Summerville y a Bennacer.