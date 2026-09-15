¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Neves sigue brillando: Savic marca el segundo gol del Al Hilal ante el Al Gharafa

Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudí
Catar

Gran emoción

 El Al Hilal marcó su segundo gol en la portería de su invitado, el Al Gharafa catarí, en el encuentro que los enfrenta en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El gol llegó en el minuto 73 a través de Sergej Milinkovic-Savic, con un potente cabezazo, aprovechando un excelente centro de su compañero Rúben Neves.

Neves había marcado el primer gol en el minuto 45+3 de penalti.

  Cabe recordar que el minuto 32 fue testigo de un enfrentamiento entre Crysencio Summerville, jugador del Al Hilal, e Ismaël Bennacer, que disputaba su primer partido con la camiseta del Al Gharafa.

El asunto derivó en fuertes enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos, y el árbitro sacó la tarjeta roja a Summerville y a Bennacer.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google