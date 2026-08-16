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Muhammad Sharaf Eldeen

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Neuer vuelve a sembrar dudas sobre la fecha de su retirada

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El capitán del conjunto bávaro dejó la puerta abierta

El veterano guardameta Manuel Neuer expresó su satisfacción por el rendimiento de su equipo, el Bayern Múnich, tras la victoria amistosa ante el Leipzig (3-1), este sábado, subrayando que el conjunto bávaro afrontó el partido amistoso con seriedad y ofreció una actuación convincente, pese a los numerosos cambios que introdujo el entrenador Vincent Kompany.

Neuer declaró, en unas declaraciones a la prensa tras el encuentro: "En primer lugar, debo decir que la sensación es buena. Todo partido amistoso debe tomarse en serio, independientemente del equipo al que nos enfrentemos".

Y continuó: "También jugamos ante el Aston Villa en Asia, y ofrecimos una actuación muy convincente, al igual que hoy. Por supuesto que hubo muchos cambios, y el entrenador trató de dar minutos a los jugadores y gestionar un poco su tiempo de participación. Hoy merecíamos la victoria y ofrecimos un buen rendimiento".

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El portero y capitán del Bayern se refirió al futuro, ante los rumores sobre la posibilidad de su retirada del fútbol el próximo verano, señalando: "Dejaré que las cosas sigan su curso natural y luego veré qué sucede. Disputaré la temporada para competir por los mayores objetivos, y después veremos qué pasa".

Neuer había indicado anteriormente que la temporada 2026-2027 podría ser la última de su carrera, después de haber renovado su contrato con el Bayern por una temporada, aunque dejó la puerta abierta a la posibilidad de cambiar su decisión en sus últimas declaraciones.

El duelo ante el Leipzig se enmarcó en la preparación del Bayern de cara a disputar la Supercopa local ante el Borussia Dortmund, el próximo sábado, antes de inaugurar su andadura en la Bundesliga con un enfrentamiento frente al Stuttgart, el próximo 28 de agosto.

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