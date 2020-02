Néstor Araujo se lleva elogios por su partido ante Real Madrid

El de Vigo entregó una de sus mejores actuaciones de la temporada y empató agónicamente 2-2 al en el Santiago Bernabéu, en un partido con muchas acciones en los arcos y que se decidió al minuto 85, cuando Santi Mina igualó el duelo para los visitantes.

La afición Celeste reconoció el trabajo de su equipo y entregó elogios para sus futbolistas, siendo uno de los mejor puntuados Néstor Araujo. El defensa mexicano firmó un partido por nota, luciendo cada vez más seguro gracias al acompañamiento del colombiano Jeison Murillo.

Los números de Araujo fueron sumamente sólidos, ganando cuatro duelos y completando el 81% de sus pases. La exhibición ante un poderoso como son los Merengues llenará de ánimo al Celta, que pudo salir de puestos de descenso.

En Goal recopilamos algunos comentarios positivos hacia el desempeño del central mexicano, en una noticia que agradará al Tata Martino de cara a los compromisos de la Selección mexicana en 2020.

Muy infrapuntuado el Celta. Okay, Aspas, Araújo, Murillo... Han hecho un notable partido señores

Impresionante Rafinha los últimos partidos, el mejor por mucho. Smolov abre huecos para Iago (aunque no se vea). Bradaric me gustó, da mucha libertad a Okay y Rafinha. Murillo gran acierto, es lo que necesitaba Araújo. Falta mucho pero de los mejores mercados de invierno de Celta