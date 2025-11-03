Napoli vs. Eintracht Frankfurt, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Napoli recibirá al Eintracht Frankfurt en el Estadio Diego Armando Maradona este martes 4 de noviembre y el cual comenzará a las 17:45 horas (tiempo de España), como parte de la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí en directo el partido Napoli vs. Eintracht Frankfurt de la UEFA Champions League 2025-26

El equipo Napolitano llega a este compromiso tras igualar el pasado fin de semana 0-0 con el Como en actividad de la Serie A de Italia, en donde se mantienen aún como líderes de la competencia con 22 unidades, pero apenas un punto por encima del Inter, AC Milan y Roma en lo que parece, será una dura batalla por tratar de revalidad el título del Calcio conquistado la temporada anterior.

Por su parte, las 'Águilas' empararon como visitantes 1-1 con el Heidenheim en actividad de la novena jornada de la Bundesliga alemana, para de esta manera, ubicarse en la octava posición del torneo con 14 puntos cosechados.

Cómo ver Napoli vs. Eintracht Frankfurt, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1 Sudamérica Disney+ Premium México Fox, Fox One, Caliente TV Estados Unidos Paramount+, ViX Premium

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Fox, Fox One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y Vix Premium.

Hora de inicio de Napoli vs Eintracht Frankfurt

Liga de Campeones - Champions League Diego Armando Maradona

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 17:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Napoli

El Napoli sufrió la dura baja de su fichaje estrella, Kevin De Bruyne, quien se lesionó del bíceps femoral derecho durante el duelo ante el Inter hace unas semanas y estaría fuera de circulación por al rededor de tres meses.

Noticias del Eintracht Frankfurt

Por su parte, las Águilas no podrán disponer de su joven talento Can Uzun, tras una lesión muscular que lo podría dejar casi mes y medio fuera de circulación.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

NAP Últimos partidos SGE 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias SSC Nápoles 3 - 0 Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt 0 - 2 SSC Nápoles 5 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Clasificación

