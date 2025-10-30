Napoli vs. Como 1907, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Napoli recibe a Como 1907 este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas (España) en el estadio Diego Armando Maradona, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el Napoli vs. Como 1907 de la Serie A 2025-26

Los Azzurri llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Lecce en la fecha 9, con gol de André Zambo Anguissa. El equipo dirigido por Antonio Conte es líder en la clasificación con 21 puntos.

Por su parte, los Lariani derrotaron por 3-1 a Hellas Verona en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Anastasios Douvikas, Stefan Posch y Mërgim Vojvoda. El cuadro a cargo de Cesc Fábregas es quinto en la tabla con 16 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Napoli vs Como 1907, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos DAZN, Paramount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Napoli vs Como 1907

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México:11:00 horas

Argentina:14:00 horas

Estados Unidos:13:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Napoli

Los Azzurri suman tres victorias en sus últimos cinco juegos, suficiente para tomar y mantener la cima de la clasificación junto a la Roma. Además, solo tienen una ventaja de tres puntos sobre los gigantes italianos, AC Milán e Inter de Milán.

Sin embargo, Napoli tendrá que afrontar el resto de la lucha por el título sin Kevin De Bruyne, quien no estará disponible hasta casi el final de la temporada.

Noticias del Como 1907

Fábregas le dedicó unas palabras a Nico Paz, de quien reconoció su importancia en el equipo, para a quien también invitó a mantener aquello que le ha permitido alcanzar su nivel actual.

"Yo jugué con Messi y en un año marcó 91 goles. ¿Ganamos por él? ¿Guardiola consiguió todos aquellos éxitos en el Barça gracias a él? Sí… pero no. Nico es un jugador buenísimo, está creciendo muchísimo y le necesitamos, sí. Pero debe seguir teniendo la misma humildad, el mismo coraje en el campo y la misma personalidad", expresó el técnico español en conferencia de prensa.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles