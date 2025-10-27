Sancionan a árbitro de la Serie A por errores graves en el enfrentamiento entre Napoli-Inter

Las consecuencias por los errores “demasiado graves” fueron inmediatas. Mariani, que solo había arbitrado dos partidos de Serie A esta temporada tras dirigir la final del Mundial Sub-20, ha sido retirado del programa de la próxima jornada entre semana.

También se le apartará de la Jornada 10. Según el informe, podría ser reasignado a la Serie B o a un rol de VAR temporalmente. Su asistente, Daniele Bindoni, también ha sido retirado del próximo grupo de oficiales.

La medida forma parte de una acción disciplinaria más amplia de Gianluca Rocchi, quien también apartó a Daniele Chiffi por errores significativos en el Parma-Como. Se espera que Chiffi cumpla funciones de VAR para “comprender mejor lo que significa estar en la línea de penal o fuera de ella”.

Estos incidentes opacaron la victoria crucial del Napoli, que se mantiene en lo más alto de la Serie A. Tras el gol inicial de De Bruyne, el Inter igualó con un penal de Hakan Calhanoglu, pero los tantos de Scott McTominay y Andre-Frank Zambo Anguissa sellaron el 3-1. El Inter sigue en cuarto lugar.