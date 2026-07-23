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Buongiorno NapoliGetty

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Napoli: este es el resultado de las pruebas de Buongiorno y Lucca, el comunicado

SSC Nápoles

En el Napoli han llegado los resultados de las pruebas de Alessandro Buongiorno y Lorenzo Lucca tras sus respectivas lesiones. Este es el comunicado:

"Alessandro Buongiorno se ha sometido hoy, en la clínica Jean Mermoz Prívate Hospital de Lyon, a una intervención quirúrgica de reparación de la raíz del menisco medial de la rodilla derecha. La operación ha sido un éxito total. Tras un periodo de inmovilización, Buongiorno iniciará la rehabilitación.

Tras la lesión de ayer en el amistoso, Lorenzo Lucca se ha sometido a pruebas diagnósticas que han evidenciado una distensión de bajo grado del ligamento peroneoastragalino anterior".


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