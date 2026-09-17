David Beckham, copropietario del Inter Miami y excapitán de la selección de Inglaterra, considera que el argentino Lionel Messi merece coronarse con el Balón de Oro de 2026, tras la destacada temporada que ha ofrecido.

Las declaraciones de Beckham llegaron después de que Messi guiara al Inter Miami a conquistar la Copa de Campeones, luego de anotar su gol número 100 con la camiseta del equipo estadounidense y dar la asistencia del segundo tanto, marcado por el brasileño Casemiro, durante la victoria por 2-0 ante el Cruz Azul mexicano, en la madrugada de este jueves.

Beckham afirmó, según recogió la cadena británica "BBC": "Cuando lo ves hacer cosas como estas, y cuando ves lo que ofreció en el Mundial, no hay ningún jugador de 39 años que haga eso y lo haga a este nivel".

Y agregó: "Merece estar entre los candidatos al Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo".

Cifras excepcionales en el Mundial

Messi disputó un Mundial excepcional con Argentina, tras anotar 8 goles y dar 4 asistencias, contribuyendo así a que la selección de su país llegara a la final, antes de caer ante España.

La estrella argentina elevó su registro a 12 asistencias en la historia de sus participaciones en la Copa del Mundo, entre ellas 10 en las rondas eliminatorias, una cifra que ningún otro jugador ha logrado en la historia del torneo, ya que el mejor registro después del suyo no supera las 8 asistencias.

Messi ocupa además el segundo lugar en la lista de máximos goleadores históricos del Mundial con 21 goles, por detrás del francés Kylian Mbappé, que cuenta con 22 tantos.

Messi escribe una nueva cifra con el Inter Miami

Messi alcanzó su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami durante el enfrentamiento ante el Cruz Azul, tras abrir el marcador en el minuto 24 con un remate de cabeza aprovechando un centro de su compañero Luis Suárez.

La estrella argentina creyó que había añadido el segundo gol tras quedarse solo ante la portería y enviar el balón al fondo de las mallas, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego.

A pesar de ello, Messi volvió a desempeñar el papel protagonista, tras ejecutar el saque de esquina al que se elevó Casemiro para colocarlo de cabeza dentro de la portería en el minuto 81, asegurando así al Inter Miami su primer título en la Copa de Campeones.

Este logro llegó después de que Messi anunciara el pasado agosto su retirada del fútbol internacional, además de sus declaraciones sobre su futuro en el fútbol tras el fallecimiento de su padre, Jorge.

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