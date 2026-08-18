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Niclas Fullkrug MilanGetty Images

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Nada de Venezia, Füllkrug vuelve al Werder Bremen

Werder Bremen

Niclas Fullkrug vuelve a empezar en el Werder Bremen. Para el delantero alemán, nacido en el 93, que llega tras la decepcionante cesión al Milan en la segunda parte de la pasada temporada, se trata de un regreso al equipo que lo lanzó a la Bundesliga.


NO AL VENEZIA - En el West Ham desde agosto de 2024, que lo fichó del Borussia Dortmund por un total de 30 millones de euros, el pasado mes de enero aterrizó en la Serie A con la camiseta del AC Milan (cesión gratuita con derecho de compra fijado en 5 millones de euros). Al final del campeonato, regresó a Londres, aunque solo de forma temporal: desde hoy comienza su tercera etapa con la camiseta del Werder Bremen, después de sus inicios y del periodo entre 2019 y 2023. Así pues, no jugará en el Venezia.

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