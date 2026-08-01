Nació muerto: Infantino retira su polémico proyecto tras una tormenta de críticas

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), anunció en las primeras horas de la mañana de este sábado la retirada del proyecto "FIFA Forward Enterprise", que tenía como objetivo crear una entidad comercial que permitiera la participación de inversores del sector privado en los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA, todo ello tras el aumento de la oposición a la propuesta durante los últimos días.

Infantino declaró, en un comunicado oficial: "El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo proporcionar una base para seguir fortaleciendo nuestras federaciones nacionales miembros de la FIFA, y el fútbol en todo el mundo, especialmente en los países que necesitan apoyo en mayor medida".

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Y continuó diciendo: "Más aún, como afirmamos desde el principio, esto no se habría llevado a cabo salvo que el proyecto contara con el apoyo de la mayoría de las federaciones nacionales miembros de la FIFA, y estando siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, con el Consejo de la FIFA, con las confederaciones continentales y con el resto de las partes interesadas".

El presidente de la Federación Internacional añadió: "Tras escuchar con atención todas las opiniones, se hizo evidente que el proyecto generó divisiones, de una naturaleza tal que su continuidad —independientemente del nivel de apoyo con el que cuente— ya no responde al interés del objetivo para el que fue concebido desde el principio".

Y prosiguió: "Nuestro objetivo ha sido, y siempre será, unir el juego y desarrollarlo. Por ello, no se seguirá adelante con esta propuesta".

Infantino concluyó: "En la próxima etapa, tengo la intención de reunir de nuevo a todas las partes implicadas durante los próximos días y semanas, con un espíritu de atención al interés común del fútbol, y con el objetivo de seguir desarrollando el juego en todo el mundo, especialmente en los países que más necesitan nuestro apoyo".

¿Qué ocurrió?

La oposición al plan de Infantino aumentó con fuerza en las últimas horas. Dicho plan incluía la creación de una nueva empresa con el nombre de FIFA Forward Enterprise, que agrupara las operaciones comerciales y las operaciones de organización de los torneos de la Federación Internacional, abriendo una parte de ella a inversores del sector privado.

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció que boicotearía los torneos de la FIFA si Infantino insistía en su proyecto, que también enfrentó la oposición de la Confederación Asiática y de la Concacaf.

Asimismo, el estadounidense Carlos Cordeiro, destacado asesor del presidente de la Federación Internacional, dimitió en señal de rechazo a la propuesta, que suscitó igualmente críticas por parte del francés Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones de la FIFA.



