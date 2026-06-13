Musiala desata una acalorada polémica entre Klopp y Matthäus

Lothar Matthäus ha criticado a Jürgen Klopp y Thomas Müller por proponer a Deniz Undav como mediapunta y dejar a Jamal Musiala en el banquillo en el debut alemán contra Curazao.

Ambos elaboraron la alineación ideal para el debut de la “Mannschaft” mientras trabajaban como analistas para la cadena “Magenta TV”, donde defendieron la presencia de Ondaf en esa posición.

Müller afirmó: «Si todos están en plena forma, veo a Ondav como una opción excelente, ya que tiene instinto, y estoy muy convencido de la idea de contar con él».

Klopp respaldó esta idea: «Hemos incluido a Ondav porque puede jugar de “10”».

Propusieron usar a Musiala como carta de triunfo a partir del minuto 65, cuando hubiera más espacios.

Las declaraciones de las dos leyendas no convencieron a Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la selección alemana, que respondió con dureza al diario «Bild»: «Me sorprendió que Jürgen Klopp y Thomas Müller recomendaran a Deniz Undav en vez de Jamal Musiala en el debut. Acepto su opinión, pero no voy más allá».

Y añadió: «Creo que a Klopp y a Müller les falta tacto. Jürgen, en particular, debería saberlo mejor que nadie. Para que Alemania tenga éxito en el Mundial, necesita la calidad de Musiala, y por eso hay que darle confianza y minutos».

El campeón del mundo de 1990 añadió que este tipo de intervenciones complican la tarea del seleccionador Julian Nagelsmann: «Los comentarios de Klopp no facilitan precisamente su labor. Me hubiera gustado ver qué habría dicho Jürgen si un analista le aconsejara dejar en el banquillo a uno de sus titulares antes de un partido importante de la Liga de Campeones.

Y concluyó: «Todos sabemos que Musiala aún no está en su mejor momento, pero en lugar de generar inquietud a su alrededor, deberíamos apoyarlo. También me pareció un poco extraño cómo Thomas Müller habló de la belleza de Musiala, su antiguo compañero. Aún no ha jugado ni un minuto en el Mundial y ya ha empezado este tipo de debate, sobre todo ahora que Musiala ha mostrado una mejora en la segunda parte contra Estados Unidos».