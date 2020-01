Murthy: "Quiero entrenadores que ejecuten las instrucciones de Lim como un funcionario"

Sorprendentes declaraciones del presidente ché en una entrevista a la revista The Athletic

Anil Murthy ha concedido una entrevista a la revista "The Athletic". En ella, el directivo autocalifica su periplo en Mestalla un "8 sobre 10", explica que el modelo de entrenadores que quiere tener Peter Lim y especifica que da igual qué gane el entrenador contratado en cuestión, porque si no sigue las pautas marcadas por Meriton será despedido. Esa entrevista, traducida por el periodista Paco Polit en "plazadeportiva", Murthy también dice que a la gente "no le importa" si les representamos, lo que quieren "es vernos ganar". Acerca de la salida abrupta de Marcelino García Toral, Murthy asevera: “Desde junio hubo problemas porque el entrenador y el director general empezaron a discrepar de la idea del club que nosotros queríamos. Les dejamos marchar y la gente nos trató de locos, tras la derrota frente al el ambiente era extremadamente hostil, especialmente contra mí. Nos decían que estábamos destrozando el club, pero Lim tiene que mirar y defender a la entidad más allá del corto plazo”, explica.

Más sorprendente aún es su afirmación sobre el modelo de entrenador que quiere el propietario: “Queremos un técnico que apueste por la cantera y que se atreva a ponerlos sobre el terreno de juego. Queremos que ese entrenador diga: “yo no soy más que un funcionario, no soy la estrella aquí, los jugadores sí y voy a apostar por ellos, porque si estoy en el es para ejecutar las instrucciones del propietario como un funcionario”. Además, también entendemos que el entrenador quiera recomendar buenas inversiones, pero que estas no sean para ganar el lunes, sino para que Lim tenga un modelo sostenible de inversión y ventas durante los años posteriores”.

Es más, Murthy ahonda sobre el futuro banquillo ché en cualquier circunstancia y la hoja de ruta por la que debe ceñirse el técnico que, se llame como se llame, se siente en el banquillo. “El entrenador que no siga nuestras pautas ya sabe donde tiene la puerta. Hay mil entrenadores esperando para entrenar al Valencia, te lo garantizo. Si sigues las instrucciones de Lim, puedes quedarte aquí para siempre, pero si empiezas a divergir de la política del club, ya puedes ganar la , que al día siguiente serás despedido”.

Sobre las críticas de los jugadores cuando se echó a Marcelino, Anil comenta: "Nosotros gestionamos el club, el propietario sabe lo que quiere. Tenemos que tener la valentía de decírselo a cualquiera, no importa que obtenga buenos resultados o no popular que sea en la ciudad. Si un futbolista critica públicamente al club o al propietario sermos claros y se lo diremos.Es cierto que los jugadores defenfieron a Marcelino, pero tenemos que tener las agallas para dejarles claro que alguien ha puesto más de 200 millones de libras para comprar el club y las ideas que está teniendo demuestra que está creciendo bien. Con el tiempo vamos a llegar a un 10 sobre 10". Acerca de la valoración personal de su gestión, dijo: "Me pongo un ocho. No por los resultados, sino por la valentía que he tenido para seguir en la dirección que habíamos decidido".

Y por último, sobre los aficionados, también tuvo declaraciones sorprendentes: "Soy una cara india que viene de Singapur como presidente y nunca he estado viculado a la sociedad valenciana. Mucha gente no me ve como legítimo representante del club. Hablo de un grupo muy pequeño de personas, algunos periodistas locales, algunas personas que solían mandar aquí. Sin embargo, cuando voy por la calle la gente está de nuestro lado, ya no hay problemas financieros, hemos jugado la Champions tres veces, hay buenos jugadores. La gente quiere que ganemos, no se preocupan de si les representamos o no. Esa gente hace ruido, son un 1%".