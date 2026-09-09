Mulder carga contra el portero del Feyenoord Ernst

Youri Mulder se muestra crítico con Tjark Ernst en Ziggo Sport. Según el analista, el guardameta del Feyenoord no estuvo demasiado acertado en el segundo gol del FC Barcelona, marcado por Karim Adeyemi.

«A mí el portero también me parece un poco... Siií. Ese balón no va del todo a la escuadra», analiza Mulder sobre la actuación de Ernst en el 2-0 de Adeyemi, un magnífico disparo con rosca desde la izquierda. «Creo que todavía puede dar un paso más.»

El también analista Jon Dahl Tomasson coincide plenamente con las críticas de Mulder al guardameta alemán. «Dar un paso más es suficiente», afirma el exdelantero del Feyenoord.

«Creo que además tampoco está bien colocado», concluye Mulder tras ver las imágenes del 2-0 del Barcelona en casa. «En realidad no va tan ajustada a la escuadra. Ernst está un poco demasiado a la derecha. Entonces ya se impulsa, cuando tiene que dar un paso más.»

«Es un golazo. Pero Adeyemi sí recibe muchísimo tiempo para disparar. Aunque no todo es negativo en el Feyenoord», añade Tomasson.

El Feyenoord ya iba por detrás en el marcador a los tres minutos. Raphinha engañó a dos defensores del Feyenoord antes de definir impecablemente dentro del área.