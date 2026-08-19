Mourinho: tendremos un problema ante el Espanyol si no somos conscientes de esto

José Mourinho, técnico del Real Madrid, advirtió a sus jugadores del peligro de enfrentarse a su anfitrión, el Espanyol, en el partido previsto para el próximo sábado dentro de la segunda jornada de LaLiga, y aseguró que el conjunto catalán llega al encuentro con una ventaja moral tras su victoria en la primera jornada, insistiendo en la necesidad de afrontar el choque con total concentración.

Mourinho dijo este miércoles, endeclaraciones a la emisora española "El Chiringuito": "El Espanyol tiene 3 puntos más que nosotros. Empezaron muy bien (con la victoria sobre el Levante por 3-0), jugaron bien y ganaron con tranquilidad".

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El entrenador portugués añadió: "Siempre digo que nosotros, el Madrid, debemos pensar siempre en lo que significa para los demás equipos jugar contra el Real Madrid. Si no pensamos en eso, y si no lo tenemos en cuenta, tenemos un problema desde el primer minuto".

Y continuó: "Tenemos que ir allí (al estadio del Espanyol) con esa conciencia, tenemos que ir allí y saber que cada punto es importante... pero no tengo miedo. Y no tengo miedo porque los jugadores me dan señales de que quieren hacer las cosas bien, con seriedad y ambición".

Mourinho manifestó su satisfacción con la plantilla del Real Madrid, señalando que fue construida tras un gran análisis y comunicación, y que cuenta con jugadores capaces de ocupar diferentes posiciones.

También habló de su regreso al conjunto merengue, considerando que el club blanco representa la cima de la carrera profesional de un entrenador, y que su objetivo esta vez es triunfar por el Madrid, y no por él mismo.

El técnico portugués recalcó asimismo que su regreso no significa imponer una disciplina estricta, sino apoyarse en el "sentido común".

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