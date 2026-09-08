José Mourinho, entrenador del Real Madrid, admitió que hubo una brecha en su equipo durante la victoria ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones de Europa, defendiendo, al mismo tiempo, a Vinicius Junior, quien fue objeto de silbidos por parte de la afición al final del encuentro.

El Real Madrid no ofreció una buena actuación, pero se impuso a su invitado italiano por 2-1 en el partido que se disputó la noche del martes en el estadio Santiago Bernabéu, en el arranque del camino de ambos equipos en la fase de liga de la competición continental.

Mourinho había asegurado antes del partido que prefería lograr la victoria incluso con una actuación poco convincente, en lugar de perder pese a jugar bien, algo que volvió a recordar tras el duelo ante el Inter, que estuvo marcado por acontecimientos emocionantes y numerosas ocasiones por ambas partes.

El técnico portugués declaró a la cadena Movistar, según destacó el diario español "Sport": "Prefiero decir que fue un partido loco. A menudo nos critican cuando el partido es aburrido, y hoy fue una locura, y podría haber terminado 7-6 sin ningún problema".

Pese a lograr la victoria, Mourinho reconoció que su equipo tuvo algunas dificultades, especialmente en el centro del campo, explicando: "Nuestro centro del campo estuvo flojo, ellos hicieron cambios muy pronto, y yo no tenía muchas opciones en el medio".

Y añadió: "Cuando vi que los jugadores estaban pasando por un momento difícil, hice los cambios, pero creo que hicieron un gran trabajo. El partido no fue aburrido, y estuvimos cerca de marcar el tercer gol en el último minuto de la primera parte".

El entrenador del Real Madrid continuó: "Estoy de acuerdo en que los goles llegaron en momentos de errores del rival, pero quiero darles a los jugadores de mi equipo algo de reconocimiento, porque entrenamos la presión contra el rival. El gol de Valverde llega como resultado del trabajo, por eso no todo deben ser críticas".

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"Courtois paró mucho, pero también fallamos"

Thibaut Courtois destacó de forma notable durante el partido, pero Mourinho se negó a reducir la victoria únicamente al brillo del guardameta belga.

Y dijo: "Que tú no domines el partido es una cosa, y que el rival sea quien domine es otra, y tampoco lo fue. Courtois paró muchos balones, pero ¿cuántos goles fallamos nosotros en los contraataques? Fue un partido magnífico".

Mensaje de apoyo a Vinicius

Al término de sus declaraciones, Mourinho defendió a Vinicius, quien fue objeto de silbidos por parte de la afición, afirmando que el jugador brasileño todavía está lejos de su mejor nivel, pero que ofrece todo lo que tiene dentro del campo.

El técnico portugués dijo: "Ha trabajado mucho, muchísimo. Yo lo sé, todo el mundo lo sabe, y él también lo sabe. Todavía no ha alcanzado su plena puesta a punto, y aún no es el Vinicius que conocemos, pero trabaja mucho, y quien trabaja y da todo lo que tiene merece respeto".

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