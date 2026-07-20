Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EUR-C1-BENFICA-TRAININGAFP

Traducido por

Mourinho prepara un plan para potenciar el talento de la estrella del Real Madrid

Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
A. Guler
España
Portugal
Turquía

El entrenador del Al-Merengue apuesta por el joven jugador

José Mourinho ha diseñado un plan especial para Arda Güler de cara a la temporada 2026-2027, pues sigue impresionado por el joven centrocampista.

Tras el Mundial 2026, el turco regresó a Valdebebas y se convirtió en el primer internacional en incorporarse a la pretemporada del equipo.

El lunes regresó a Valdebebas tras un breve descanso por la eliminación de Turquía en la fase de grupos.

Según el diario español «AS», Mourinho lleva tiempo impresionado por su potencial y ya intentó ficharlo cedido cuando dirigía al Fenerbache.

El técnico luso cree que el jugador de 21 años puede seguir creciendo y planea trabajar codo con codo para que explote su potencial en el Bernabéu.

Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

No obstante, la titularidad no está garantizada para Güler, especialmente tras la llegada de Bernardo Silva, con quien podría competir por la mediapunta o la banda derecha en el 4-2-3-1 de Mourinho.

La pasada temporada Güler brilló en la creación, con 14 asistencias —ocho a Mbappé—, lo que muestra su gran compenetración con el francés.

Mourinho lo considera un proyecto clave y confía en que su talento se traduzca en un mayor impacto.

Lee también: El hijo de Maradona: «Messi no será el mejor de la historia aunque gane 10 Mundiales»
Lee también: Una leyenda de Inglaterra se pregunta… ¿Le ha robado Mbappé la Bota de Oro a Messi?
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google