Mourinho prepara un plan para potenciar el talento de la estrella del Real Madrid

José Mourinho ha diseñado un plan especial para Arda Güler de cara a la temporada 2026-2027, pues sigue impresionado por el joven centrocampista.

Tras el Mundial 2026, el turco regresó a Valdebebas y se convirtió en el primer internacional en incorporarse a la pretemporada del equipo.

El lunes regresó a Valdebebas tras un breve descanso por la eliminación de Turquía en la fase de grupos.

Según el diario español «AS», Mourinho lleva tiempo impresionado por su potencial y ya intentó ficharlo cedido cuando dirigía al Fenerbache.

El técnico luso cree que el jugador de 21 años puede seguir creciendo y planea trabajar codo con codo para que explote su potencial en el Bernabéu.

No obstante, la titularidad no está garantizada para Güler, especialmente tras la llegada de Bernardo Silva, con quien podría competir por la mediapunta o la banda derecha en el 4-2-3-1 de Mourinho.

La pasada temporada Güler brilló en la creación, con 14 asistencias —ocho a Mbappé—, lo que muestra su gran compenetración con el francés.

Mourinho lo considera un proyecto clave y confía en que su talento se traduzca en un mayor impacto.

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