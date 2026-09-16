Mourinho pierde el control: minutos catastróficos que hacen saltar las alarmas en el Real Madrid

El Real Madrid logró una emocionante victoria por 3-2 sobre su anfitrión el Elche, pero salió del estadio Martínez Valero con numerosas incógnitas, después de que su cómoda superioridad se transformara en un auténtico sufrimiento durante la segunda mitad, en una escena que reveló un retroceso sorprendente del equipo y estuvo a punto de costarle la pérdida de dos valiosos puntos.

El diario español "Marca" arremetió contra el director técnico José Mourinho y los jugadores del conjunto merengue, subrayando que lo ocurrido en la segunda mitad no puede explicarse con facilidad, después de que el Real Madrid mostrara una imagen completamente distinta a la del equipo que se impuso con fuerza en la primera parte del partido, que finalizó con una ventaja de 2-0.

El diario dirigió críticas claras a la manera en que el equipo gestionó el encuentro, considerando que los jugadores del Real Madrid retrocedieron de forma incomprensible y dejaron que el Elche tomara las riendas del partido.

El Real Madrid pareció en la primera mitad encaminarse hacia una victoria cómoda, después de que marcaran Arda Güler y Kylian Mbappé, además de desperdiciar numerosas ocasiones que podrían haber decidido el enfrentamiento de forma temprana.

Pero la ventaja no se mantuvo, ya que Güler desapareció, y con él varias de las principales estrellas del equipo tras el descanso, y el Real Madrid pasó de ser un equipo con iniciativa a un equipo que esperaba los ataques de su rival.

"Marca" considera que el problema no estuvo únicamente en el resultado, sino en la manera en que el Real Madrid gestionó su ventaja, pues en lugar de continuar presionando e intentar marcar el tercer gol y cerrar el encuentro, el equipo retrocedió en busca de un contragolpe que decidiera el partido, lo que permitió al Elche volver a meterse en el partido y ejercer una presión continua sobre la portería del conjunto merengue.

Y no fue solo el retroceso de los jugadores lo que fue objeto de crítica, ya que José Mourinho se vio obligado a realizar cambios ofensivos sucesivos para intentar salvar la situación.

El técnico dio entrada a Jude Bellingham y Brahim Díaz, llegando incluso a utilizar a Brahim en la posición de lateral derecho durante uno de los periodos de mayor presión del partido sobre el Real Madrid.

Y con el continuo sufrimiento del equipo, Mourinho recurrió a una solución más ofensiva, y terminó el partido con tres delanteros netos, Mbappé, Endrick y Espí, junto a la presencia de Brahim Díaz, Diomandé y Bellingham, en un intento por recuperar el control de un partido que se le había escapado de las manos al Real Madrid.

A pesar de ello, esta solución no fue suficiente para evitar el estado de caos que dominó los últimos minutos, antes de que Espí apareciera de nuevo en el momento adecuado y marcara un gol que salvó al Real Madrid de un desplome que parecía cercano, dándole a su equipo una victoria que pasó de ser un resultado lógico a un triunfo que el equipo sufrió mucho para conservar.

Mourinho había justificado el retroceso ante el Rayo Vallecano en el partido anterior con el factor físico, pero "Marca" considera que la escena ante el Elche fue distinta, especialmente porque el Real Madrid entró al partido con cinco cambios en su alineación titular.

Según el diario, el problema esta vez no fue tanto físico como relacionado con el rendimiento del equipo, sus decisiones y la actitud de sus jugadores dentro del campo.

Y el aspecto más preocupante es que este retroceso llegó apenas cinco días antes del derbi de Madrid ante el Atlético en el estadio Metropolitano, donde el Real Madrid estará obligado a ofrecer una imagen completamente distinta si quiere evitar la repetición del escenario de la segunda mitad ante el Elche.

Lee también:

Una bofetada en la cara de Mbappé: ¡la afición del Madrid propone a Yamal para el Balón de Oro!