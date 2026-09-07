Mourinho: no le debo nada al Real Madrid, no llegaba a semifinales antes de mí

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, subrayó que su principal objetivo en el enfrentamiento ante el Inter de Milán mañana martes, dentro de la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, es lograr la victoria, señalando que un buen rendimiento por sí solo no le basta.

Sobre lo que quiere mañana en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, Mourinho dijo, durante la rueda de prensa previa al partido: "Quiero ganar; puedo decir que quiero que juguemos bien, pero jugamos bien ante el Betis y perdimos. Quiero ganar".

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Sobre la reacción de sus jugadores tras la primera derrota de esta temporada, dijo: "Los vi como me gusta verlos. Estaban hundidos en el vestuario después del partido, luego se recuperaron enormemente en el entrenamiento de ayer domingo, y hoy todo volvió a ser completamente normal".

Y añadió el técnico portugués: "Después de analizar el partido que jugamos, cada vez estamos más convencidos de que hicimos un buen partido. Jugamos ante un equipo fuerte, y los errores que cometimos por nuestra parte no son habituales. Estamos en buena forma. Tenemos algunos problemas en el centro del campo antes del partido de mañana, pero jugaremos y competiremos".

Mourinho habló de sus recuerdos en el estadio Santiago Bernabéu, diciendo: "En el Bernabéu gané el título de la Liga de Campeones de Europa (con el Inter de Milán a costa del Bayern de Múnich), pero también perdí una semifinal en los penaltis (con el Real Madrid ante el Bayern de Múnich). He vivido los mejores y los peores momentos en este estadio".

Sobre la posibilidad de contar con Trent Alexander-Arnold en el centro del campo ante el Inter, Mourinho se limitó a decir: "No voy a comentar sobre eso".

"No le debo nada al Real Madrid"

Sobre si le debe al Real Madrid la conquista de la Liga de Campeones de Europa, Mourinho dijo: "No. Son dos etapas diferentes; terminé mi trabajo en 2013, ganamos lo que ganamos y perdimos lo que perdimos. Lo dimos todo, y esa etapa terminó".

Y agregó: "Esto no tiene nada que ver con el pasado. Estamos ante dos momentos diferentes en la historia del Real Madrid. Así es. En 2010, el Real Madrid no llegaba a cuartos de final, y no había jugado una semifinal de la Liga de Campeones de Europa en muchos años. Ahora, en cambio, ha ganado 6 títulos de la Liga de Campeones… son etapas completamente diferentes".

Y prosiguió el exentrenador del Inter de Milán: "Si me preguntas si estoy ilusionado por ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid, por supuesto que sí. Pero eso está totalmente al margen del contexto de la etapa anterior".

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