¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

Traducido por

Mourinho en crisis: el Madrid pierde 3 armas ante el Inter

Real Madrid
Real Madrid vs Inter Milán
Inter Milán
Liga de Campeones
J. Mourinho
A. Guler
B. Silva
E. Camavinga
A. Tchouameni
España
Italia

El Real Madrid recibe al Inter de Milán el próximo martes, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa. 

La cadena Defensa Central informó de que José Mourinho, entrenador del conjunto merengue, arrancará el partido ante el Inter de Milán con problemas en la línea media, debido a la ausencia de tres jugadores.

Ni Arda Güler ni Bernardo Silva ni Eduardo Camavinga estarán disponibles a causa de la sanción, después de que los tres jugadores fueran expulsados en su último partido europeo de la pasada edición de la Liga de Campeones. 

Mourinho se verá obligado a inventar una línea media completamente nueva ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu, después de que tres de sus cuatro centrocampistas titulares fueran expulsados la temporada pasada durante su último partido en la Liga de Campeones.

Camavinga y Arda Güler vieron la tarjeta roja ante el Bayern de Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la competición, mientras que Bernardo Silva fue expulsado ante el Real Madrid en la vuelta de los octavos de final.

Liga de Campeones
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter Milán crest
Inter Milán
INT

De momento, el escenario más probable para el partido parece ser que el Real Madrid intente recuperar los servicios de Aurélien Tchouaméni, de modo que el jugador francés sea el compañero de Fede Valverde en la línea media.

Con este propósito, la idea es que Tchouaméni dispute algunos minutos ante el Real Betis en LaLiga, aunque eso aún no está confirmado.

Hasta ahora, Tchouaméni no ha participado en ningún partido esta temporada a causa de la lesión, después de regresar de las vacaciones aquejado de algunas molestias que le impidieron alcanzar el mismo nivel físico que sus compañeros.

Por otra parte, Thiago Pitarch también está lesionado, lo que significa que Mourinho estará obligado a inventar una línea media capaz de competir con las limitadas opciones de que dispone, y ello en uno de los partidos más delicados y difíciles de la fase de liga.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google