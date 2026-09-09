Mourinho: elegiría a este jugador para ganar el Balón de Oro

José Mourinho, director técnico del Real Madrid, reveló su favorito para ganar el Balón de Oro 2026.

La revista France Football, en colaboración con la UEFA, anunció ayer martes la lista de nominados a ganar el Balón de Oro, que incluyó a 30 jugadores.

Por su parte, José Mourinho cree que la ausencia de un título colectivo no debería impedir que Kylian Mbappé gane el Balón de Oro. En sus declaraciones al canal "Canal+", tras la victoria del Real Madrid sobre el Inter de Milán por 2-1 en la Liga de Campeones, el entrenador portugués defendió la candidatura de su delantero.

Mourinho explicó: "Incluso el mejor jugador del mundo puede pasar una temporada sin ningún título. Puede ganarlo todo y, sin embargo, no ser el mejor jugador del mundo".

Luego anunció con claridad su elección al decir: "Por supuesto, votaré por Mbappé".

Esto supone un gran respaldo para el francés, cuyo nombre figuró en la lista de los treinta nominados anunciada el martes.

Mbappé defiende públicamente su candidatura al premio pese a que la temporada terminó sin lograr ningún título importante con el Real Madrid ni con la selección francesa.

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El capitán de la selección francesa, que encabezó la lista de máximos goleadores de LaLiga, la Liga de Campeones y el Mundial la temporada pasada, cree que hizo historia en el Mundial (máximo goleador histórico) y considera que "este año puede ser el año" de su primer Balón de Oro.

El pasado lunes explicó: "Cuando juegas para el Real Madrid, el mejor club del mundo, quedas inevitablemente vinculado a este tipo de premios individuales".

Asimismo, Ibrahima Konaté anunció que votará por su compatriota, quien conocerá el resultado el 26 de octubre en Londres.