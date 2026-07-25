José Mourinho no tiene previsto colaborar en una salida veraniega de Vinícius Júnior al Arsenal, según asegura The Telegraph. El técnico de vuelta en el Real Madrid ha dejado claro a la directiva del club que no quiere perder bajo ningún concepto a sus jugadores más importantes.

El interés del Arsenal por el brasileño de 26 años es serio, aunque ambos clubes aún no han mantenido conversaciones sobre un posible traspaso. En el Emirates Stadium consideran a Vinícius el candidato soñado absoluto para la posición de extremo izquierdo, para la que el técnico Mikel Arteta lleva años buscando una nueva estrella.

La situación contractual de Vinícius genera incertidumbre en Madrid. Su actual vínculo expira en el verano de 2027 y las negociaciones para una renovación apenas han avanzado hasta ahora, por lo que el Real tendrá que plantearse una venta si no hay acuerdo, para evitar así una salida gratis dentro de un año.

Para el Arsenal, la llegada de Vinícius supondría un golpe sin precedentes. El atacante de banda ganó dos veces la Liga de Campeones con el Real Madrid y marcó más de veinte goles en todas las competiciones en cada una de las últimas cinco temporadas.

Sin embargo, un traspaso supondría enormes obstáculos financieros para el Arsenal. Según se informa, Vinícius gana aproximadamente 470.000 euros por semana y eso le convertiría de inmediato en el jugador mejor pagado del Arsenal, mientras que el club londinense también quiere cerrar nuevos contratos con Declan Rice y Arteta.

Este verano, el Arsenal fichó por 40 millones de euros a Christos Tzolis, procedente del Club Brujas, y cerró la incorporación del guardameta libre Illan Meslier. Sin embargo, el campeón inglés se quedó sin Morgan Rogers, que a última hora eligió al Chelsea, mientras que Leandro Trossard ya se ha marchado al Besiktas y se considera necesario realizar más ventas.

La posible llegada de Vinícius probablemente significaría que el Arsenal tendría que replantearse por completo su estrategia de fichajes y posiblemente renunciar a otros objetivos, como Bruno Guimarães (Newcastle United) y Ezri Konsa (Aston Villa).