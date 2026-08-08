El Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sudáfrica aprobó el regreso de Pitso Mosimane para dirigir a la selección de Bafana Bafana, tras la salida de Hugo Broos.

El sitio web Africa Soccer señaló que la decisión sobre el regreso de Mosimane se tomó durante una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada en la sede de la federación de fútbol.

Mosimane recibió un gran respaldo para volver a dirigir a la selección de su país y suceder a Hugo Broos, quien anunció su salida del cargo de director técnico durante el mes pasado, después de haber conducido a Bafana Bafana hasta los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El presidente de la Federación Sudafricana, Danny Jordaan, afirmó que algunos asuntos finales aún deben completarse antes de anunciar oficialmente el nombramiento de Mosimane.

Y añadió: "El Comité Ejecutivo Nacional ha aprobado el nombramiento de Mosimane, pero todavía nos queda cerrar algunos detalles pendientes. Lo anunciaremos oficialmente durante la próxima semana".

La aprobación de la federación al nombramiento de Mosimane llegó tras el regreso de Bafana Bafana del Mundial 2026, donde la selección alcanzó la segunda ronda del torneo por primera vez en la historia del país.

Mosimane vivió numerosas experiencias como entrenador, entre las que destacan las del Al Ahly egipcio, el Sundowns y también el Al Ahli saudí, además de haber dirigido al Al Wahda de los Emiratos.