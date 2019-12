En Monterrey explotan contra Layún: "No sabe marcar, nunca está atento"

Miguel Layún está en el radar de las críticas después de su actuación con Rayados en el 2019 contra el . El defensa se puso en el ojo del huracán, luego de que varios aficionados del lo encontraran culpable en el gol de la victoria de Roberto Firmino. Incluso exentrenadores como Francisco Avilán coincidieron.

“Layún tiene una gran desventaja: no sabe marcar. Yo no entiendo todavía cuál es la situación de este muchacho, por tantos entrenadores que ha pasado y no tiene la capacidad de hacer la reducción de espacio y tiempo, el pressing, y nunca está atento a eso", reveló a AS el técnico campeón de Liga en el 86 con el club norteño.

Poco después, Avilán matizó sus palabras y le quitó un poco de responsabilidad al lateral al distribuirla con el resto del equipo. “En el área, lógicamente, todos volteamos a ver el balón y no vemos lo movimientos del adversario. Firmino solo se adelantó y metió el gol, le tocó a Layún, pudo ser a cualquiera. No podemos decir que es su culpa, pero lo que sí es que con la entrada de Miguel y (Maxi) Meza el equipo perdió”, añadió.

La Pandilla perdió la posibilidad de avanzar a la final del certamen tras esa anotación en tiempo de compensación. Hubiera sido la primera vez que un conjunto de la Concacaf llegaba a dicha instancia.