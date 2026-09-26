Mohammed Noor: ¡No se puede comparar a Musab Al-Juwayr con Salem Al-Dawsari!

Mohammed Noor, leyenda del Al Ittihad y exjugador de la selección de Arabia Saudí, realizó unas llamativas declaraciones sobre la comparación entre Musab Al Juwair y Salem Al Dawsari, dupla de la selección saudí, asegurando que hablar de una comparación entre ambos no tiene una base lógica, dada la diferencia entre la trayectoria de cada jugador y lo que ha ofrecido sobre el terreno de juego.

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Las declaraciones de Noor llegaron tras la exclusión de Musab Al Juwair de la lista de la selección saudí para el torneo de la Copa del Golfo 27, en medio de la polémica sobre su lugar en las filas de Arabia Saudí, especialmente porque algunos lo consideraban la primera estrella de la selección, pese a la ausencia de Salem Al Dawsari en el torneo por lesión.

La leyenda del Al Ittihad considera que Salem Al Dawsari supera a Al Juwair en cuanto a estatus y logros, subrayando que el capitán del Al Hilal representa un caso excepcional en el fútbol saudí, y que no puede ponerse en comparación directa con un jugador que aún está al inicio de su carrera.

Noor declaró, a través del programa "Layali Nabd": "Musab Al Juwair es un buen jugador, pero Salem Al Dawsari es diferente, y es el mejor de Arabia Saudí sin la menor duda".

Y añadió: "Basta con que Salem sea titular en medio del auge actual de los profesionales, pero Musab es un jugador prometedor y Al Dawsari es la leyenda actual, y esperamos que regrese lo antes posible".





Las declaraciones de Mohammed Noor reflejan su gran aprecio por lo que ha ofrecido Salem Al Dawsari con la selección saudí y el Al Hilal, al tiempo que subraya el talento de Musab Al Juwair y su prometedor futuro, a la espera del regreso del capitán de Arabia Saudí a los terrenos de juego tras recuperarse de la lesión.