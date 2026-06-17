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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Modrić se une a Ronaldo en la lista de veteranos... y una cifra excepcional para Bellingham

L. Modric
C. Ronaldo
J. Bellingham
Inglaterra vs Croacia
Inglaterra
Croacia
World Cup
Croacia
Portugal
Inglaterra
EE. UU.

Dos estrellas del Real Madrid, una actual y otra retirada, brillan en el Mundial con cifras destacadas.

El duelo entre Inglaterra y Croacia en la primera jornada del Mundial 2026 cobra especial relevancia por las estadísticas históricas de sus estrellas, Luka Modrić y Jude Bellingham.

Ambas selecciones se verán las caras esta tarde en el estadio AT&T, en el partido inaugural del último grupo del torneo.

Modrić, con 40 años, sigue en la élite y liderará a Croacia en su cuarto Mundial.

Por su parte, Bellingham, de solo 22 años, ya es una estrella consolidada en Europa y el mundo.

Según Opta, Modrić es el cuarto europeo en jugar cinco Mundiales (2006, 2014, 2018, 2022, 2026), tras el portugués Cristiano Ronaldo (6 ediciones) y los alemanes Lothar Matthäus y Manuel Neuer.

World Cup
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Inglaterra
ING
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Croacia
CRO

Según la cadena francesa «Stats Foot», con 40 años y 260 días, es el tercer jugador de campo más veterano en un Mundial, solo superado por el camerunés Roger Milla (42 años y 39 días) y el portugués Cristiano Ronaldo, que jugó este torneo con 41 años y 132 días.

Por su parte, Bellingham sigue batiendo récords: con 22 años y 353 días, es el europeo más joven en disputar cuatro grandes torneos (Mundial y Eurocopa).

El madridista ya jugó el Mundial 2022 y las Eurocopas 2020 y 2024, y estará en el Mundial 2026.

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