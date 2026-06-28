Modrić se graba en la historia con un logro sin precedentes en el Mundial

El croata Luka Modrić ya es historia de los Mundiales.

Modrić dio la victoria a Croacia ante Ghana en un duelo que terminó 2-1 a favor de los balcánicos en la última jornada de grupos.

Con 1-1 en el marcador, en el 83’, Modrić sacó un córner y envió un centro perfecto que Nikola Vlašić cabeceó al fondo de la red.

Con 40 años y 291 días, Modrić se convirtió en el asistente de mayor edad en un Mundial, según Opta.

Con esta victoria, Croacia suma 6 puntos y queda segunda del Grupo 12, por detrás de Inglaterra (7 puntos).