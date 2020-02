MLS: Los cinco mejores jóvenes del curso 2020

El fútbol estadounidense arranca este sábado su temporada más especial, pues cumple 25 años de vida en un momento de máxima vitalidad.

La sigue estableciéndose en el planeta fútbol con mayor autoridad, seguridad y fortaleza cada temporada, siendo este curso especialmente atractivo porque cumple su 25 aniversario. Tiempo para desarrollarse como uno de los grandes escenarios del panorama mundial y demostrar que son aventajados en sistemas de marketing, relaciones institucionales e inversiones en base a la pelota. Nadie tiene un equipo de comunicaciones como el del fútbol estadounidense y su capacidad para crecer ha sido clave para que la MLS se coloque como uno de los mercados más atractivos no sólo para inversores o aficionados, sino para los propios futbolistas. Este temporada 2020 da entrada a nuevas franquicias como Inter Miami (con David Beckham como líder tras años buscando su lugar en el campeonato) y Nashville (ciudad de tonalidad musical famosa en el planeta, pero enamorada del fútbol).

La vitalidad de la MLS es tal, que en los últimos tiempos ha sido capaz de traspasar, por grandes cifras, a varios de los jugadores más prometedores del continente y, por el contrario, sumar efectivos de mayor calibre y competitividad a sus clubes, que progresan diariamente en busca de próximos retos. Todo eso hizo posible que llegaran al campeonato grandes refuerzos como el mexicano Rodolfo Pizarro (de a Inter Miami), Edison Flores ( a DCUnited), Jimmi Chará (Atlético Mineiro a Portland), Jurgen Locadia (de a Cincinnati) o el mismísimo ‘Chicharito’ Hernández (de a Los Angeles Galaxy). Pero, sin embargo, desde la MLS recalcan que es incluso más importante para ellos despertar el interés de los grandes focos futbolísticos del mundo a través de sus jóvenes promesas. Davies (hoy en el Bayern), Adams (hoy en Leipzig), Almirón (hoy en Newcastle) o Steffen (portero hoy en el Dusseldorf cedido por el ), ya dieron el salto gracias al impulso de la MLS, que tiene una hornada de jóvenes proyectos para este curso. Conocemos a los 5 más prometedores del curso.

1: DIEGO ROSSI y BRIAN RODRÍGUEZ (LOS ÁNGELES FC):

Seguramente hablamos del futbolista joven más preparado ya dentro de la MLS. El uruguayo, que cumplirá en breve 22 años, fue una de las perlitas charrúas que se veía con proyección profesional desde que era un niño y entró a Peñarol, donde a los 18 años ya era ídolo. La nueva franquicia angelina, Los Ángeles FC, nacida en 2018, vió en él al joven que debería impulsar y así lo hizo. En sólo dos cursos, ya alcanza 35 goles y es uno de los principales crearon y asistentes del torneo. Es más, ha empezado el curso esta semana siendo diferencial en la ConcaChampions ( de la Concacaf), marcando el gol clave que metió a los angelinos en Cuartos de Final. Diestro pero juega indistintamente como extremo por ambas bandas e incluso de delantero, por lo que se trata de un comodín de enorme calidad individual, golpeo, arrancada y visión creativa para la decisión final en remate o en asistencia. Un adelantado para la MLS que ya maneja ofertas de Europa (rechazó LAFC a hace meses) y que aun no ha debutado oficialmente con absoluta (sí es estrella en inferiores) pese a tener una invitación formal de Armenia para ser internacional allí debido a los orígenes de su padre. A su lado, por cierto, está otra de las perlitas del campeonato, el también charrúa Brian Rodríguez, un extremo izquierdo de 19 años, llegado igualmente de Peñarol hace sólo unos meses, que tomará forma en LA este curso y que maneja conducción, rapidez, celeridad y enorme desborde, algo que sí lo ha llevado a la selección absoluta uruguaya y a tener opciones de enorme relevancia en Europa. Va a ser su año, sin duda.

2: PAXTON POMYKAL (DALLAS FC):

Probablemente Dallas sea la mejor cantera de toda la MLS o, al menos, sí es la que mejor ha sabido manejar su ubicación y gestión de trabajo con los más jóvenes. Siguen saliendo grandes proyectos cada curso y el más adelantado es Paxton Pomyka, un mediocentro atípico en la naturalidad de estilo del fútbol estadounidense que curiosamente, con la Sub 20 fue extremo y hasta goleador habitual en el último torneo de la zona. A sus recién cumplidos 20 años, el tejano fue una de las sensaciones del curso pasado, donde lo jugó todo con su equipo hasta lograr la llamada de la selección de a finales de 2019. Elegante, solvente y con compostura de gran jugador, no le pesa la responsabilidad de ser líder en gestión medular, aunque él miso asegura que prefiere jugar más adelantado, entre líneas, a modo de enganche. Es uno de los focos juveniles del curso por valorar su salto definitivo.

3: JULIÁN ARAÚJO (LOS ANGELES GALAXY):

Californiano de evidente origen mexicano, Araújo es una de las grandes esperanzas de la temporada MLS entre los más jóvenes. Curiosamente, uno de los primeros momentos donde destacó, fue en la Academia del FC en Arizona, donde llamó la atención hasta le punto de que el club catalán lo invitó unos días a entrenar con los chicos de su edad en La Masía, donde los gerentes aseguraban que lo hubieran contratado sin pensarlo, de haber tenido la mayoría de edad. Firmó contrato con , lo llamó la Sub 20 de USA y su crecimiento empezó a ser notable. Tanto, que debutó con la franquicia californiana, empezó a jugar bastantes partidos y apunta a ser fijo en el lateral diestro pese a tener sólo 18 años. Profundo, robusto pese a su edad y con enorme peligro en sus incorporaciones, es un lateral moderno porque, si es necesario, puede actuar de central. Ha jugado el Mundial Sub 20 con Estados Unidos y la llamada internacional le llegó a inicios de 2020, pero no llegó a debutar, por lo que no puede retrasarse mucho porque por sus raíces aztecas, ya lo ha contactado y habrá una nueva pelea entre ambos países para llevarse al jugador.

4: GIANLUCA BUSIO (SPORTING KANSAS CITY):

Nacido en Carolina del Norte y de padre italiano, Busio representa como pocos el trabajo de las canteras del fútbol estadounidense en la actualidad. En su estado el fútbol es prácticamente inexistente, nulo y solapado por otros deportes, por lo que fue su padre quien le ayudó a jugar a lo que realmente un ‘europeo’ como él, siempre soñó que se dedicara su hijo. Y así fue. Gianluca rápidamente empezó a llamar la atención y decidió emigrar a Kansas City para unirse a su programa de fútbol juvenil. Desde cero, absolutamente desde abajo, este mediocentro diestro de gran empaque, salida de balón, fortaleza y liderazgo, se convirtió en el tercer debutante más joven de la historia (28 julio de 2018) con sólo 16 años. Intercambiando el primer equipo y el filial, acabó la temporada pero este curso, aun con 17 años, puede ser el de su confirmación total., tras jugar con Estados Unidos el Mundial Sub 17 y apuntar a grandes metas en un club nada acostumbrado a generar proyectos de futuro tan interesantes.

5: JAMES SANDS (NEW YORK CITY):

El interminable radar del Manchester City y su universo de tentáculos por todo el mundo en forma de clubes y franquicias que abanderan el aroma ‘citizen’, tiene un foco clave en Estados Unidos con el NYCFC. El crecimiento del club es tan evidente que ya se cuela con facilidad en Cuartos de Final de la y allí está, más que asentado en el once titular, James Sands. Su debut, ya en el lejano 2017, fue supliendo nada menos que a Pirlo. Y es que se trata de un mediocentro posicional de enorme lectura táctica, pero que fue readaptado el pasado curso como central debido a problemas defensivos del equipo. Fue tal su nivel, que no volvió a salir del once debido a su capacidad de manejar pelota en situaciones de presión, su anticipación y su salida en largo. 19 años, internacional en todas las inferiores de Estados Unidos y surgido en la cantera propia del club neoyorkino, representa un elogio al trabajo global de la entidad. Tiene propuestas de Europa y va a tardar poco en dar el salto para testearse en el máximo nivel porque, además, su rol y perfil no abundan en muchos de los clubes europeos que ansían un mediocentro de su capacidad y juventud.

Todos estos jóvenes proyectos de estrellas y muchos más, podrás seguirlos esta temporada a través de DAZN, que emitirá en exclusiva en la temporada 2020 tan especial del fútbol de Estados Unidos.