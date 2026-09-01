Mitchel Bakker se marcha de inmediato del Atalanta

Atalanta ha rescindido con efecto inmediato el contrato de Mitchel Bakker de mutuo acuerdo. El carrilero de 26 años podrá buscar un nuevo club como agente libre. Así lo ha comunicado el club a través de sus canales oficiales.

La salida llevaba tiempo en el aire, después de que quedara claro que Bakker ya no tenía perspectivas en el Atalanta. El ex del Ajax tenía contrato con el club de la Serie A hasta mediados de 2027.

La pasada temporada, Bakker apenas jugó una vez con el Atalanta, en parte por culpa de las lesiones. En la temporada 2024/2025 fue cedido al Lille, donde firmó cuatro goles y tres asistencias en 35 partidos.

Bakker comenzó su carrera en el Ajax, después de pasar por la cantera del club de Ámsterdam. El defensa disputó finalmente solo dos partidos con el primer equipo.

En 2019, Bakker se marchó gratis al Paris Saint-Germain. En el conjunto parisino, el nacido en Purmerend disputó 45 partidos, antes de poner rumbo en 2021 al Bayer Leverkusen por 7 millones de euros.

En 2023, el Atalanta pagó algo más de 10 millones de euros al Bayer Leverkusen por los servicios de Bakker. El excompañero de De Roon vistió en total 23 veces la camiseta del ganador de la Europa League de 2024.

Bakker todavía no ha debutado como internacional absoluto. Sí disputó 21 partidos con la selección sub-21 de Países Bajos.



