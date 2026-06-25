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Rafa Leao World CupGetty Images

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Milán, llamada telefónica entre Amorim y Leão

AC Milán
Fichajes

El futuro de Rafael Leão en el Milan aún no está definido. El portugués quería marcharse, pero la llegada del técnico Rubén Amorim podría cambiar la situación. Ambos mantuvieron una breve llamada de cortesía y acordaron aplazar la conversación sobre su futuro hasta después del Mundial.


Antes del Mundial, Leao declaró: «Estoy orgulloso de haber jugado en el Milan, pero ahora quiero empezar un nuevo capítulo en otra liga. He dado lo mejor de mí, el club me lo ha dado todo, pero me siento preparado para un nuevo equipo y un nuevo reto. Fue una etapa maravillosa, pero se ha acabado».


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