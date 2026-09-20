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Milan, ¿has visto a Athekame? Arranque espectacular del francés con el Lyon de Fonseca

AC Milán

El lateral suizo Athekame dejó el Milan el pasado verano para marcharse al Lyon en calidad de cedido simple

La gran noche de Athekame. En el gran triunfo por 4-0 del Lyon sobre el Rennes destaca la actuación como absoluto protagonista del lateral suizo, autor del gol del momentáneo 3-0 y de tantas arrancadas por su banda. Fonseca es sin duda una parte fundamental detrás del gran inicio de temporada del suizo (2 goles y 1 asistencia en 5 partidos); entre ambos, la sintonía fue prácticamente automática.


Sonríe el club francés, que puede disfrutar de un jugador en pleno crecimiento: la intuición del pasado verano está dando los dividendos esperados. ¿Y el AC Milan? Sin duda, por parte del club italiano hay satisfacción por el crecimiento del sub-21 suizo, así como por una fórmula que no prevé una opción de compra. La decisión de dejarle marcharse hacia una nueva experiencia fue tomada por Amorim en primera persona, con la plena aprobación de Cardinale, para liberar plazas en la lista.


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