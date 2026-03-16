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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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Milán: estadísticas desastrosas para Leao contra la Lazio

Rafael Leão ha acabado en el punto de mira tras la derrota del Milan ante la Lazio, que tiene todo el sabor de una rendición en la lucha por el Scudetto. Según los datos proporcionados por Sofascore, el portugués perdió ayer 4 posesiones y no intentó ni completó ningún regate. Su trabajo en fase defensiva fue insistente (0 entradas ganadas y 0 intercepciones) y su XG fue muy bajo: 0,22. Solo dos tiros a puerta.

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