Mikos Gouka: «Con esta oferta, el Feyenoord probablemente tendrá que vender a Read»

El Nottingham Post ha dedicado un extenso artículo a Givairo Read y, para ello, ha hablado con el periodista del Algemeen Dagblad, Mikos Gouka. El jugador del Feyenoord ha despertado el interés del Nottingham Forest, tras lo cual se le preguntó a Gouka por el joven futbolista.

El jueves llegó una oferta de 25 millones, según Feyenoord Transfermarkt, que el club rechazó.

Según Fabrizio Romano, Forest ofreció 17,5 millones y prepara una nueva propuesta.

El Feyenoord se mantiene firme y pide unos 30 millones. «Son inflexibles, pero un acuerdo es posible», afirma Gouka. «Robert Eenhoorn y Dévy Rigaux aplican una política estricta: maximizar los ingresos por traspasos en lugar de vender prematuramente».

Los de Róterdam esperan una nueva oferta mejorada por parte del Forest. «Si llega una oferta que ronde los 25 o 30 millones de euros, es probable que el Feyenoord se vea obligado a venderlo», concluye el experto en el Feyenoord.

Aunque parecía que se iría este verano, esta semana declaró estar abierto a todas las opciones. «Read está sin duda abierto a un traspaso», concluye Gouka.

El lateral derecho lleva tiempo despertando interés en el extranjero. El Paris FC intentó ficharlo el invierno pasado, pero optó por quedarse en el Feyenoord. Bayern de Múnich y Manchester City también mostraron interés, aunque no está claro si es concreto.