Mido elogia a Marruecos tras la eliminación de Holanda

Ahmed Hossam Mido, exfutbolista de Egipto y el Zamalek, elogió a Marruecos tras avanzar a octavos del Mundial 2026.

El equipo marroquí aspira a llegar lejos en el Mundial 2026 tras eliminar a Países Bajos en octavos: 1-1 en el tiempo reglamentario, 3-2 en penaltis.

Mido escribió en «X»: «Enhorabuena a Marruecos, un país con gran historia futbolística: fue el primer equipo árabe y africano en liderar su grupo en 1986 y el que logró el mejor resultado árabe y africano en 2022».

Y añadió: «Marruecos es el país de Ahmed Faras, Badou Zaki, Naïbet, Chibou, Mustapha Hadji, Hakimi, Bono y Fawzi Lakjaa. Os merecéis la victoria y estar entre los grandes. ¡Mil felicidades!».

Marruecos se medirá a Canadá en octavos de final el próximo sábado.



