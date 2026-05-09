El RKC Waalwijk cayó ante el Willem II en la eliminatoria de los play-offs de la Keuken Kampioen, lo que marcó el fin de la carrera de Michiel Kramer. El delantero de 37 años colgó las botas y, al final del partido, no pudo contener la emoción.

«En ese momento te pasan tantas cosas por la cabeza», explica Kramer a ESPN sobre las emociones tras el pitido final. «Al fin y al cabo, es el final de tu carrera, y esa realidad te golpea de repente tras ese último pitido».

«Además, llegó la ocasión de Harrie (Kuster, nota del editor) en el 93. De pronto, tu carrera se acaba y por eso explotaron las emociones», añade.

«Te pasan mil cosas por la cabeza. Además, debo admitir que no me lo esperaba; me pilló por sorpresa. Simplemente se acabó, tío. Está bien, no me quejo. Y tampoco me avergüenzo de las lágrimas, porque es algo de lo que estoy muy orgulloso».

«Puedo mirar atrás y ver una carrera increíblemente bonita, aunque me hubiera encantado prolongarla dos semanas más. Pero si ahora lo pongo en perspectiva con respecto al partido y miro de dónde he venido, todo lo que me ha aportado, solo puedo sentirme orgulloso».

«Orgulloso de mis padres, de mi hermana…», dice Kramer, que se emociona. «Orgulloso de mis hijos, en realidad de todos los que me han apoyado desde el primer día».

«Inmensamente agradecido y feliz por el camino recorrido. Vivimos momentos de gloria y de bajones, pero siempre estuvieron a mi lado. Es muy especial. Sí, qué bonito, tío. Se acabó», concluye.