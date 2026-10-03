Michiel Kramer choca con Wilfred Genee en Vandaag Inside: «¿No estás bien de la cabeza?»

Michiel Kramer protagonizó este viernes por la noche un momento llamativo en Vandaag Inside. El exfutbolista chocó durante la emisión con el presentador Wilfred Genee.

Una tradición en VI es el ‘cuco’, en la que los nuevos invitados acercan durante unos instantes su cara a la cámara. Genee también invitó a Kramer a hacer el cuco, pero él no quiso colaborar de ninguna manera.

«Eso se nos había olvidado, efectivamente, el cuco. ¿Ya estás preparado?», le pregunta Genee a Kramer. «¿El cuco?», responde el exfutbolista, tras lo cual Genee se sorprende de que Kramer no lo conozca. «No, claro que sé lo que es, tranquilo», asegura después Kramer.

Cuando Kramer se niega después a dirigir la cabeza hacia la cámara, Genee se queda sorprendido. «¿No estás bien? ¿Cómo voy a hacer yo el cuco? ¿No estás bien de la cabeza?», dijo Kramer.

Mientras Genee aún intenta hacerle cambiar de opinión, Johan Derksen valora enormemente la acción. «¡Esto es lo que más le valoro! Siempre había esperado que alguien dijera alguna vez: vete al carajo con tu cuco.»

«Boris Becker, Richard Krajicek, Anouk... Todos lo han hecho», continúa Genee. «No, yo no. Por favor, no», responde Kramer, a quien el presentador volvió a confrontar tras la emisión.

«Todo el mundo lo hace. Se trata más bien de que no debes tomarte demasiado en serio, de eso va la vida», señaló Genee. «Yo no me tomo nada en serio, Wilfred. Tú lo sabes. ¿Lo dices solo porque no quiero hacer esto? Venga, por favor.» Genee respondió por último: «Tú sabrás si no quieres hacerlo, pero me sorprende. De verdad.»