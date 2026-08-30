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Rian Rosendaal

Traducido por

Míchel Sánchez cambia la alineación del Ajax en varias líneas para el duelo con el Telstar

Telstar vs Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie

El Ajax reanuda este domingo la temporada en la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij con una visita al Telstar. El entrenador Míchel Sánchez ha dado a conocer la alineación para el duelo a domicilio, que comienza a las 16:45. Youri Baas, Youri Regeer y Lucas Rosa, titulares entre semana ante el FC Sion, no figuran en la convocatoria. 

Marc-André ter Stegen estará bajo palos en el Ajax. Rosa es sustituido en el lateral derecho por Anton Gaaei. Aaron Bouwman y Dies Janse forman el eje de la defensa del conjunto visitante, con Caio Henrique como lateral izquierdo.

Youri Regeer está muy cerca de marcharse al Werder Bremen y ante el Telstar será sustituido por Jorthy Mokio. Davy Klaassen y Julian Brandt completan este domingo el centro del campo del Ajax.

Tolu Arokodare marcó dos veces ante el FC Sion y mantiene, por tanto, a Marcos Leonardo en el banquillo. Steven Berghuis, por la derecha, y Oscar Gloukh, por la izquierda, deben encargarse del suministro desde las bandas.

Alineación del Telstar: Koeman; Valk, Peersman, Soualhia; Alders, Rossen, Owusu, Hardeveld; Mendes, Brouwer; Seedorf. 

Eredivisie
Telstar crest
Telstar
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Ajax crest
Ajax
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Alineación del Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Janse, Henrique; Klaassen, Mokio, Brandt; Berghuis, Arokodare, Gloukh. 

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