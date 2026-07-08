Míchel pone el listón muy alto desde el primer momento en el Ajax

Míchel está encantado con la oportunidad que le brinda el Ajax. El entrenador español habla con ESPN de «un sueño» hecho realidad al dirigir este club de élite neerlandés.

«Estoy en uno de los clubes con más historia del fútbol europeo. Para mí, este es un paso muy importante en mi carrera y quiero asegurarme de que sea un éxito. Estoy muy ilusionado y muy motivado para hacer un gran trabajo», afirma Míchel desde la concentración del Ajax en Garderen, en la provincia de Gelderland.

El nuevo entrenador destaca el talento del plantel, pero advierte: «El talento solo no basta para rendir». Su objetivo es implantar una cultura de alto rendimiento en el Johan Cruijff ArenA.

«El fútbol es un deporte de equipo. Todos deben seguir el mismo camino, ir en la misma dirección y luchar juntos por los mismos objetivos. El Ajax debe volver a situarse donde la historia dice que debe estar: compitiendo por los títulos». Su filosofía es clara: «Queremos buscar la portería contraria, atacar, ser dominantes y recuperar el balón lo antes posible».

«El Ajax siempre ha sido un club ofensivo, que mira hacia la portería contraria. No quiero perder ese ADN, sino reforzarlo. Quiero un equipo agresivo hacia delante que busque ganar cada partido tomando la iniciativa», promete a los aficionados.

El director técnico, Jordi Cruijff, quiere que el Ajax luche por el título nacional, una ambición que a Míchel le suena como música para sus oídos. «¿Por qué no? En el Girona viví que un año jugáramos la Liga de Campeones y al año siguiente descendieramos. Cada temporada es diferente».

«Si formamos un grupo unido, como una familia, podremos pelear por el título. Ya lo veremos», concluye el nuevo entrenador del Ajax.