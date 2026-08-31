Michel Platini ataca a Infantino y le exige que se marche

El francés Michel Platini, expresidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, atacó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con quien había trabajado anteriormente en la UEFA.

Aquella relación se ha roto por completo ahora, ya que Platini presentó recientemente una demanda judicial contra el presidente de la FIFA por los cargos de "tráfico de influencias", "conspiración para cometer difamación" e "injurias".

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El expresidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol no ocultó sus reservas sobre su antiguo colaborador durante su participación en el programa del club "Canal Football Club": "Lo era hasta cierto punto, pero estaba sometido a un jefe por encima de él. Siempre supe que era un apasionado del dinero y del poder".

En respuesta a las últimas tensiones en torno a la FIFA y su presidente, Platini lanzó un ataque más amplio contra la actual gestión del fútbol, subrayando que los verdaderos líderes no son quienes ocupan los cargos de los organismos administrativos.

Y declaró: "Creo que el fútbol es una hermosa fiesta, es algo importante. El fútbol gira en torno a los partidos... eso es política. Es una versión reducida de personas que creen que son los gobernantes del fútbol. Pero los gobernantes del fútbol son los como Mbappé, Zidane y Maradona".

Y continuó: "Son burócratas que llegan a determinados cargos, obtienen la gloria y el dinero, y luego los pierden. Necesitamos jugadores".

En cuanto a Infantino, su valoración fue tajante: "Ha fracasado, porque es el garante de las reglas del juego. No las ha respetado, debe marcharse".

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